Ermenistan'a ağır darbe! Çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi

Ermenistan'a ağır darbe! Çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı harekat hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda düşman askeri ile askeri teçhizat imha edildi.

"ÇOK SAYIDA DÜŞMAN ASKERİ VE ASKERİ TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ"

Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Azerbaycan Ordusu yeni üsler kurarak bölgeyi düşman güçlerinden temizleyerek belirli yönlere doğru hareket etti. Çatışmada çok sayıda düşman askeri ve askeri teçhizat imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

27 Eylül ile 2 Ekim saat 20.00 arasında Ermenistan ordusuna verilen kayıplar şu şekilde sıralandı:

"230 taneye kadar tank ve diğer zırhlı araçlar, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komut-gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç, 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi."

ERMENİSTAN, SİVİLLERE SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Ermenistan ordusu, Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerine ve Guzanlı kasabasına top atışı gerçekleştirdi. Sivil halk arasında ölenler ve yaralananlar oldu.

Gün içerisinde en yoğun saldırı Terter iline düzenlendi. Ermenistan ordusu, Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attı. Terter'in Şıhark kasabası da Ermenistan askerlerinin top atışlarına hedef oldu.

Berde'nin Soğanverdiler ve Emirli köyleri top atışına tutan Ermenistan ordusu, Şemkir ilinin Sabirkent köyüne yaklaşık 10 Toçka-U taktik füzesi attı.

Azerbaycan ordusu 27 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde, Ermenistan'ın 230 tank ve zırhlı aracını, 250 top ve füze sistemini, 38 hava savunma sistemini, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 7 mühimmat deposunu, 130'dan fazla askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti..