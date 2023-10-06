Azerbaycan'dan acı haber! Mayın patlamasında 1 sivil yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter'in Çaylı köyü kırsalında Yaguar Hadıyev'in antipersonel mayınının patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Terter'in Çaylı köyü, 2. Karabağ Savaşı öncesinde temas hattında bulunuyordu. Bir kısmı Ermenistan ordusunun kontrolündeki köy, 9 Ekim 2020'de işgalden kurtarıldı.
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.
2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 64 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 266 kişi yaralandı.
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