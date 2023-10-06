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06 Ekim 2023 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 17:13:00

Azerbaycan'dan acı haber! Mayın patlamasında 1 sivil yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter'in Çaylı köyü kırsalında Yaguar Hadıyev'in antipersonel mayınının patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Terter'in Çaylı köyü, 2. Karabağ Savaşı öncesinde temas hattında bulunuyordu. Bir kısmı Ermenistan ordusunun kontrolündeki köy, 9 Ekim 2020'de işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 64 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 266 kişi yaralandı.

Etiketler : AZERBAYCAN MAYIN CAN KAYBI SİVİL
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