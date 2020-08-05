Azerbaycan'daki ortak tatbikatta ATAK helikopterleri de yer aldı
Kaynak: AA
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait ATAK helikopterleri de yer aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısmı olan "TurAz Kartalı 2020" kapsamında Türk ve Azerbaycan helikopterleri birlikte uçuşlar gerçekleştirerek farklı görevler icra etti.
Açıklamada, görevlerin başarıyla icra edildiği kaydedildi.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerden ATAK helikopterlerinin Azerbaycan'a ait helikopterlerle birlikte uçuşlar yaptığı görülüyor.
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