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09 Ağustos 2020 Pazar 13:20:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 13:20:00

Azerbaycan'da vaka sayısı 100'ün altına düştü

Kaynak: IHA

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Azerbaycan'da son 24 saatte 87 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 33 bin 568'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 87 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saateki vaka sayısı da 100’ün altına düştü. Ayrıca, 308 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 568’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 490’a yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 30 bin 364 oldu.

Azerbaycan’da şu ana kadar 785 bin 126 korona virüs testi yapıldı.

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