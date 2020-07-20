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20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:43:00

Azerbaycan'da sıcak gelişme! Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdi

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Sırbistan'dan Ermenistan'a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiği gerekçesiyle Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veinoviç'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Sırbistan'dan Ermenistan'a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiğine dair güvenilir ve doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını belirtti.

12 ASKER VE 1 SİVİL ŞEHİT OLDU

Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırılarda daha çok top ve havanları kullandığını hatırlatan Halefov, saldırılar sonucu Azerbaycan ordusundan biri general 12 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu belirtti.

SIRBİSTAN ERMENİSTAN'A SİLAH GÖNDERDİ!

Halefov, Azerbaycan ve Sırbistan arasında stratejik ortaklık anlaşmasının bulunduğunu hatırlatarak, Sırbistan'ın, Ermenistan'ın işgalci politikası ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı devam eden saldırıya destek anlamı taşıyan ve dostça olmayan bu adımının Azerbaycan halkı ve yönetiminde üzüntü ve hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti.

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Bakan Yardımcısı Halefov, Sırbistan'dan bu konuda açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Sırbistan Maslahatgüzarı Veinoviç ise konuya ilişkin bilgisinin olmadığını ve durumu üstlerine ileteceğini bildirdi.

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