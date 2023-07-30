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Azerbaycan'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi
30 Temmuz 2023 Pazar 17:12:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 17:12:00

Azerbaycan'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Fatih Camii imamı Metin Çaka, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kafkas Müslümanları İdaresinin organize ettiği programda, Azerbaycan ile Türkiye'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavetin ardından şehitler için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, AA muhabirine, 1. Dünya Savaşı ve Karabağ savaşlarının şehitlerini anmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Argun, "100 yıl önce Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu askerleri, bu coğrafyanın düşman işgalinden kurtuluşu için çarpıştıysa, can verip can aldıysa, şehit olduysa, 100 yıl sonra da Türkiye ve Azerbaycan'ın dayanışmasıyla Karabağ zaferi kazanıldı." dedi.

Şehitleri rahmetle yad ettiklerini dile getiren Argun, "Gerek buradaki şehitliğimizi ziyaret ettiğimizde gerekse Çanakkale Şehitliğimizi ziyaret ettiğimizde, bu coğrafyanın tüm vilayetlerinden askerlerimizin iki cephede de şehit olduğunu görüyoruz. Bu da bizim Anadolu toprağı ile Azerbaycan toprağının adeta etle tırnak gibi birbirinden ayrılmadığını, ayrılmayacağını, ortak bir geçmişe ve ortak bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Etiketler : azerbaycan azerbaycan şehitler şehitler
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