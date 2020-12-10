Azerbaycan'ın gurur günü!

Başkan Erdoğan, Bakü Azadlık Meydanı’nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Aziz kardeşim, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kahraman mensupları, Azerbaycanlı can kardeşlerin sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Bu zafer gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İlham Aliyev kardeşime nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bahtiyar Vahabzade'nin eserinde olduğu gibi, "Hardan senin oldu bizim Karabağ? Adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı ancak Kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa Bulağı’nın zümzümesini. Cabbar’ın, Seyid’in, Han’ın sesini, Dalgalı Karabağ şikestesini, Babek türbesini nice pay verim?"

Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum.

20 Ocak'ta şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz İlham Aliyev'e aittir.

Kardeşim İlham Aliyev böylelikle kendisine bırakılan vasiyeti yerine getirmiştir.

Aziz Azerbaycan halkı, Türkiye Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren destek vermiş. Bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak Azerbaycan ile münasebetlerimizde her zaman büyük lider Haydar Aliyev'in iki devlet tek millet şiarını rehber aldık.

30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmak için bina dahi bulunamamıştır. Bütün köyler tarumar edilmiş, mezarlıklar bile tahrip edilmiştir. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştur. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da tabi zenginlikleri de yağmaladılar. Tüm bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş sırasında Gence, Terter, Ağdam, Berde, Ağcabedi gibi Azerbaycan toprakları da hedef alınmıştır. 100 masum sivil şehit edilmiş çocuklar anasız babasız bırakılmış saldırılar sonucunda 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiştir. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyonu aşkın kardeşimiz doğdukları topraklara dönmek için sabırsızlanıyor. En kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz. Dağlık Karabağ, yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutmak için harcamıştır.

BAŞKAN ERDOĞAN HAYDAR ALİYEV'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün başkent Bakü'ye gelen Başkan Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ve Aliyev daha sonra, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.