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01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:45:00

Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 32 bini aştı

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Azerbaycan'da yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 279 vaka tespit edilmesi ile vaka sayısı 32 bin 157'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 279 vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 592 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 157’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 454’e ulaştı. Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 26 bin 474’e yükselirken, şu ana kadar toplam 732 bin 236 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

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