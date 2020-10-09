Azerbaycan ve haydut Ermenistan yetkileri Moskova'da bir araya geldi

Azerbaycan ve haydut Ermenistan yetkileri Moskova'da bir araya geldi

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan yetkililerinin Rusya'da bir araya geldiği bildirildi.



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