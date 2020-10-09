09 Ekim 2020 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 17:41:00
Azerbaycan ve haydut Ermenistan yetkileri Moskova'da bir araya geldi
Azerbaycan ve haydut Ermenistan yetkililerinin Moskova'da bir araya geldiği bildirildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan yetkililerinin Rusya'da bir araya geldiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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