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Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının bazı maddelerinde anlaştı
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04 Mayıs 2023 Perşembe 23:53:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 23:53:00

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının bazı maddelerinde anlaştı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 1-4 Mart'ta ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının bazı maddeleri üzerinde mutabakata varırken, aynı zamanda bazı kilit konulardaki pozisyonların farklı kaldığını da kabul ettiler." ifadeleri yer aldı.

Görüşmelere yaptığı ev sahipliği için ABD'ye teşekkür edilen açıklamada, tarafların müzakereleri sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.

Etiketler : Antony Blinken Azerbaycan Ermenistan
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