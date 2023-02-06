Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
Kaynak: AA
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi.
Açıklamada, talimat gereği ilk olarak 370 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.
- Rusya, deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
- AB'den Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderiliyor
- Suriye'de depremde en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı
- ABD: Depremle ilgili gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız
- Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
- Sandık göründükçe Batı saldırılarını artıyor