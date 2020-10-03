Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Kaynak: DHA
Azerbaycan'dan gelen son dakika açıklamasında haydut devlet Ermenistan'ın köyleri hedef aldığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdam şehrine bağlı Güzelanlı, Alibeyli ve Ayağ Garvand köylerinin topçu ateşi altında olduğunu ancak Ermenistan ordusuna karşı tüm önlemlerin alındığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurmuştu.
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