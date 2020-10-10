10 Ekim 2020 Cumartesi 22:55:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 23:03:00
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan topçusu Terter'i vuruyor
Kaynak: AA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 22.30'dan itibaren Terter şehrini top atışlarıyla vurduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi bozan hareketler sergilemeye devam ettiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsani Ateşkes Anlaşmasını bozan Ermenistan silahlı kuvvetleri Terter şehrini top atışına tutuyor" ifadeleri kullanıldı.
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