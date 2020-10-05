05 Ekim 2020 Pazartesi 18:19:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 18:43:00
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni askerler mevzilerini terk edip kaçtılar
Kaynak: İHA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor. Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar" ifadelerine yer verildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şöyle denildi:
Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor.
Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor.
Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar.
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