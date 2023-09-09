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09 Eylül 2023 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 18:22:00

Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'ın Karabağ provokasyonu önlendi

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişiminin engellendiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.25 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan ordusunun Füzuli ili yönündeki mevzilerine yaklaştığı belirtildi.

Ermeni ordusunun yeni hendek yolları kazmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.

Etiketler : ERMENİSTAN KARABAĞ AZERBAYCAN
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