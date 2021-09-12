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12 Eylül 2021 Pazar 14:03:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 14:03:00

Azerbaycan, Rusya'dan diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemesini istedi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Karabağ'da geçici görevli Rus unsurların komutanlığına resmi mektuplar göndererek diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemelerini istedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mektuplarda, Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere başka ülkelere ait araçların giriş yapmasının Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının 10 Kasım 2020'de imzaladığı bildiriye aykırı olduğu belirtildi.

Rusya'dan bu gibi durumların önlenmesi istenen mektuplarda, diğer ülkelerin özel ve tüzel kişileri ile araçlarının Azerbaycan'ın izni olmadan Azerbaycan topraklarına girmesinin ülke yasalarına aykırı olduğu kaydedildi.

Sosyal paylaşım sitelerinde İran plakalı tır ve yakıt tankerlerinin Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere giriş yaptığını kanıtlayan görüntüler yayımlanmıştı.

Azerbaycan, bölgeye yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle ağustosta İran'a nota vermişti.

Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı Rusya Savunma Bakanlığı karabağ
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