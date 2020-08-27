27 Ağustos 2020 Perşembe 12:47:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 12:52:00
Azerbaycan ordusu duyurdu: Ermenistan İHA'sı düşürüldü
Kaynak: AA
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cephe hattındaki Fuzuli ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
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