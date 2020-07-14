Azerbaycan ordusundan 7 asker şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, 2 gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzisinin imha edildiğini vurguladı.
Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.
Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1 er, 2 binbaşı ve 2 astsubayın şehit olduğunu bildirdi.
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Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayımladı.
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