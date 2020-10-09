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Azerbaycan ordusu operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor
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09 Ekim 2020 Cuma 10:18:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 10:18:00

Azerbaycan ordusu operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor

Kaynak: AA

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Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı harekatı aralıksız sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünün ikinci yarısından bu sabaha kadar ve tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait önemli istikametlerdeki hedeflere ateş ederek hareketini tamamen kısıtladığı belirtilen açıklamada, alınan tedbirler sonucu Ermenistan güçleri arasındaki kontrol ve etkileşimin kaybedildiği, birimler arasında kargaşa yaşandığı ve askerlerin topluca firar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, dünkü operasyonlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 5. Muhrip Alayı'nın karargahının vurulduğu, saldırıda 10. Muhrip Tümeni'nin kurmay başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığı, alayın topçu birlikleri komutanı Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin öldüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Hankendi kentindeki Ermenistan güçlerine ait askeri hedefleri vurması sonucu buradaki askeri birliklerin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, kışlalardan birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, dünden bu sabaha kadar Ermenistan ordusunun 13 T-72 tankının, 2 zırhlı aracının, 4 Grad füze sisteminin, 2 Akatsiya kundağı motorlu obüsünün, 3 D-30 obüsünün, 2 radar sisteminin ve çok sayıda personel taşıyıcı aracının nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Cephe hattının bir istikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda da Ermenistan ordusunun 49. tank tugayına ait 6 T-72 tankının tam çalışır durumda ele geçirildiğinin altı çizildi .

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