Azerbaycan ordusu Madagiz'de Azerbaycan bayrağını kaldırdı
Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Azerbaycan ordusu Madagiz'de Azerbaycan bayrağını kaldırdı. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası başlatılan harekata ilişkin son durumu açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır."
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
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