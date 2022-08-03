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03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:51:00

Azerbaycan ordusu Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon düzenledi

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusunca Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı unsurlara ait birkaç mevzinin imha edildiği, eski Ağdere ilinin Yukarı Oratağ yerleşim birimindeki askeri birliğe hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin bu sabah gerçekleştirdiği terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycan ordusunun bir askerinin şehit olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Ermeni güçlerin, Kelbecer ve Laçın illerini kapsayan sıradağlarda bulunan Kırkkız yüksekliğini ele geçirmeye ve orada yeni mevziler kurmaya çalıştığı kaydedildi.

Bu durum üzerine Azerbaycan ordusunun "Kısas" ismi verilen operasyon düzenlediği, Küçük Kafkas sıradağlarının Karabağ silsilesinde yerleşen Sarıbaba ve diğer bir dizi hakim tepelerin kontrol altına alındığı bildirildi. Azerbaycan birliklerinin bu istikamette yeni mevzilerin kurulması ve ikmal yollarının yapımı için çalışmalarda bulunduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında, yasa dışı Ermeni silahlı unsurlara ait birkaç mevzinin imha edildiği, eski Ağdere ilinin Yukarı Oratağ yerleşim birimindeki askeri birliğe hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yasa dışı Ermeni güçler arasında ölü ve yaralıların bulunduğu, birkaç D-30 obüs topu, askeri araçlar ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği belirtildi.

Geçici olarak Rus unsurların kontrolünde bulunan bölgelerden Ermenistan askerlerinin çıkarılması ve Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan topraklarında bundan sonra da her türlü terör eylemi ve provokasyonların kararlılıkla önleneceği, karşı tedbirlerin daha da yıkıcı olacağı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca Ermeni güçlere ait askeri birliğe havadan yapılan saldırının görüntülerini de paylaştı.

Etiketler : Operasyon Azerbaycan Ermenistan silahlı güçler
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