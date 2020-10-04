Azerbaycan ordusu stratejik Cebrail kentini Ermeni güçlerden temizledi

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04 Ekim 2020 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 17:23:00

Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesindeki stratejik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusunun Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardığı duyuruldu.

Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesindeki Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan'ın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.

ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aliyev, "Karabağ Azerbaycan'ındır" mesajını verdi.

HAREKAT 8. GÜNÜNDE

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

İŞGAL ALTINDAN KURTARILAN KÖYLER

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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