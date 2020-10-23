Azerbaycan: Ermenistan'a ait mevziler imha edildi

Azerbaycan ordusu ilerliyor! Ermenistan'a ait mevziler imha edildi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait mevzileri imha etti. O anlara ilişkin görüntüler de yayımlandı.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri imha ettiği bildirildi.
Bakanlık, işgalci Ermenistan’a ait mevzilerin vurulduğu anların görüntülerini yayınladı
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