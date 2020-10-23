Azerbaycan: Ermenistan'a ait mevziler imha edildi

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri imha ettiği bildirildi.

Bakanlık, işgalci Ermenistan’a ait mevzilerin vurulduğu anların görüntülerini yayınladı