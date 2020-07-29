Azerbaycan ordusu Ermenistan'nın İHA'sını düşürdü
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.
12 Temmuz'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Tovuz bölgesine düzenlediği saldırılarla başlayan gerginlik sürüyor.
- İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Moore, MI6'nın yeni başkanı oldu
- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor
- Cumhuriyetçi kongre üyesinin Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı
- Avrupa'da KOVID-19 vakaları arttı
- KOVID-19 tespit edilen kişi sayısı 17 milyonu geçti
- Kutsal topraklardaki hacı adayları Mina'ya ulaşt