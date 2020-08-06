06 Ağustos 2020 Perşembe 20:40:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 20:40:00
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
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