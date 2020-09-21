Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi.
Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.
Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.
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