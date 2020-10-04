Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini kamikaze dronlarla imha etti
Kaynak: AA
Azerbaycan ordusunun Ermeni hedeflerini kamikaze dronlarla vurma anlarına ait görüntüler yayınlandı.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti. Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların nokta atışı ile imha edildiği yer aldı. Tüm cephe boyunca şiddetli çatışmalar sürüyor.
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