Azerbaycan ordusu ele geçirdi! Ermenistan güçlerine ciddi zayiat verildi

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, operasyonlar gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdü.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

İşgalci Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.