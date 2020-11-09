Azerbaycan ordusu, 1 kasaba, 48 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Hocavend'in Mets Tağlar, Salaketin, Zoğalbulak, Aragül, Tağavard, Büyük Tağavard, Zerdanaşen ve Şeher, Hocalı'nın Şuşakend, Muhtar ve Daşaltı, Fuzuli'nin Aşağı Güzdek, Govşatlı, Mirzecamallı, Şekercik, Merdinli, Şıhlı, Karamemmedli, Dövletyarlı, Hacılı, Hüseynbeyli ve Saracık, Zengilan'ın Sobu, Karagöz ve İskenderbeyli, Cebrail'in Kalacık, Mollahesenli, Esgerhanlı, Yukarı Nüsüs, Aşık Melikli, Niftalılar, Gerer ve Çelebiler, Gubadlı'nın Karamanlı, Hendek, Hemzeli, Mahrızlı, Hal, Ballıkaya, Ulaşlı, Tinli, Hocahan, Boyuneker, Karakoyunlu ve Çereli, Laçın'ın Gülebürd, Sefiyan ve Türkler köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
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