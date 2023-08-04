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04 Ağustos 2023 Cuma 14:37:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 14:37:00

Azerbaycan Milli Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Hüseynli, Laçın yolundaki gelişmeleri değerlendirdi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Milli Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Ali Hüseynli, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yöneticilerinin ülkesinin güzergah önerilerini kabul etmemesinin "Bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması sürecine ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Ali Hüseynli, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yöneticilerinin ülkesinin entegrasyon ve sevkiyatlar için güzergah önerilerini kabul etmemesinin "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafların barışçıl çözümüne ve bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması sürecine ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.

Hüseynli, Ermenistan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusa Laçın-Hankendi yolunu kullanarak "insani yardım" adıyla sevkiyat yapma girişimini ve bu konudaki Azerbaycan karşıtı açıklamaları AA muhabirine değerlendirdi.

"Laçın Koridoru" diye bilinen Laçın-Hankendi yolunun Azerbaycan topraklarında yer aldığını ifade eden Hüseynli, buradan yapılan sevkiyatların izin ve kontrollerinin ülkenin egemenlik hakkı kapsamında olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu önerdiğini dile getiren Hüseynli, şu değerlendirmede bulundu:

"Karabağ'daki bölücü rejimin sözde yöneticileri, Ağdam-Hankendi yoluyla kendilerine sevkiyat yapılmasına karşı çıkıyor çünkü bunu kabul etmek, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımak anlamına geliyor. Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenileri kendi vatandaşları olarak görüyor. Onların ihtiyaçlarının karşılanması için 60 kilometrelik Ağdam-Hankendi yolu en uygun ve en rahat güzergahtır. Maalesef, halkı adeta rehin tutan Hankendi'ndeki cunta rejim, Azerbaycan'ın entegrasyon önerilerini de kabul etmiyor. Tüm bunlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafların barışçıl çözümüne ve en önemlisi bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması sürecine ciddi tehdit oluşturuyor."

"Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamaları kabul etmek mümkün değildir"

Bazı ABD'li ve Avrupalı yetkililerin konuya ilişkin Azerbaycan'ı eleştiren açıklamalarına da değinen Hüseynli, Azerbaycan'ı, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı bölgelerde "insani krize neden olmak"la suçlamanın uluslararası düzeydeki çifte standart yaklaşımlarının bir başka tezahürü olduğunu söyledi.

Hüseynli, "Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamaları kabul etmek mümkün değildir. Olayların bu yönde gelişmesi, Ermenistan'ın provokasyonlarının devamı olarak değerlendirilmelidir. Erivan yönetimi, konuyla ilgili yanlış bilgiler yayarak uluslararası toplumun kafasını karıştırmaya çalışıyor ve bunu geçici de olsa gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği 19 tır, yaklaşık bir haftadır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.

Etiketler : Milli Meclisi Hukuk Komisyonu Azerbaycan Karabağ
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