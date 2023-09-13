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Azerbaycan: (Karabağ'daki) Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejim yolların açılmasını engelliyor
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13 Eylül 2023 Çarşamba 15:33:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:33:00

Azerbaycan: (Karabağ'daki) Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejim yolların açılmasını engelliyor

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejimin Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eş zamanlı olarak açılmasını engellediğini belirtti.

Hacıyev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 1 Eylül'de yaptığı telefon görüşmesinde, Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) eşlik edeceği kamyonlar için en kısa sürede ve eş zamanlı olarak açılması hususunda mutabakata varıldığını, bu konuda ICRC ile temaslarını sürdürdüklerini aktardı.

O tarihten bu yana 12 gün geçtiğini hatırlatan Hacıyev, "Fakat Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejim bu geçişi ve yolların açılmasını engelliyor. Uluslararası ortaklarımızı, bu yıkıcı politikaya son verilmesi için Ermenistan ve onun kurduğu yasa dışı rejim üzerindeki baskılarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz. 'Gri alan' statükosunu sürdürmek ve insani sorunları kasıtlı olarak militarize etmek onların nafile stratejisidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.

Azerbaycan Kızılay'ının Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü 2 yardım tırı da Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında yaklaşık 2 haftadır bekletiliyor. Tırların geçişi, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.

Etiketler : Azerbaycan Kızılay Karabağ yolları Ağdam-Hankendi Laçın-Hankendi
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