Azerbaycan ile Ermenistan sınır komisyonları ortak toplantı yapacak

Azerbaycan ile Ermenistan sınır komisyonları ortak toplantı yapacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan sınır komisyonlarının gelecek günlerde ortak toplantı yapacağını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmeden sonra sabaha karşı açıklama yaptı.

Üçüncü kez ortak görüşme yaptığını belirten Michel, Güney Kafkaslar'daki durum, mayınların temizlenmesi, gözaltındaki kişilerin serbest bırakılması, kayıpların akıbetinin belirlenmesi gibi konuların ele alındığını belirtti.

Michel, sınır konuları başlığına değinirken iki ülkenin sınır komisyonlarının ilk ortak toplantısını iki ülke arasındaki sınırda gelecek günlerde yapacağını, bu toplantıda sınırların belirlenmesi ve sınır bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulması konularının ele alınacağını aktardı.

Ulaştırma ve geçişler

Aliyev ve Paşinyan'ın iki ülke arasında ulaştırmadaki engellerin kaldırılmasına duyulan ihtiyaç konusunda anlaştığını kaydeden Michel, iki liderin Azerbaycan ve Nahçıvan arasında, ayrıca Azerbaycan üzerinden Ermenistan'ın farklı bölgeleri arasında geçişleri ve uluslararası ulaştırma ile iletişim altyapısını belirleyecek ilkeler üzerinde uzlaştığını kaydetti.

Michel, iki liderin uzlaştığı ilkeler arasında sınır yönetimi, güvenlik, geçiş ücretleri ve uluslararası ulaştırmada gümrük konuları bulunduğunu, bu konuları iki ülkenin başbakan yardımcılarının ilerideki günlerde ele alacağını bildirdi.

- Barış görüşmelerini ilerletmek için uzlaşı

Michel, Aliyev ve Paşinyan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri belirleyecek barış anlaşması görüşmelerini ilerletme konusunda da anlaşmaya vardığını söyledi.

Bu konuyu gelecek haftalarda iki ülke dışişleri bakanları başkanlığındaki heyetlerin ele alacağını aktaran Michel, sosyal ve ekonomik kalkınma konusunda AB'nin iki tarafla çalışma yapacağını ifade etti.

Michel, Aliyev ve Paşinyan ile temmuz veya ağustosta yine üçlü ve ikili tekrar bir araya gelmek üzere anlaştıklarını bildirdi.