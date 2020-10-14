Azerbaycan, haydut Ermenistan'a darbe üstüne darbe indiriyor... Bir İHA daha düşürüldü
Kaynak: AA
Vatan savunması yapan Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde cephenin Fuzuli yönünde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.
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