Haydutlar geri çekilmek zorunda kaldı

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08 Kasım 2020 Pazar 10:09:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 10:10:00

Azerbaycan, Ermenistan'ı bozguna uğrattı! Geri çekilmek zorunda kaldılar

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Vatan savunmasını sürdüren kardeş Azerbaycan, haydut Ermenistan güçlerini bozguna uğratmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a darbeyi indirince haydutlar çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephenin farklı bölümlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan ordusunun kayıplar verdiğini açıkladı. 4 T-72 tankı, 2 D-20 topu ve mühimmat dolu birkaç kamyonu imha edilen işgalci Ermenistan güçleri, personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte ciddi darbe alan işgalci Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 4 T-72 tankı, 2 D-20 topu ve mühimmat dolu birkaç kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Açıklamada, işgalci Ermenistan ordusunun dün Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi ve Gubadlı illerine top atışı gerçekleştirdiği, sivil halk arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, işgalci Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

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