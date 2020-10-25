Azerbaycan ordusu vura vura ilerliyor! Hedefler böyle imha edildi

25 Ekim 2020 Pazar 15:58:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 16:04:00
Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri nokta atışlarıyla imha ediyor.
Bakanlık tarafından yayımlanan görüntülerde, işgalci Ermenistan ordusunun askeri hedeflerinin tam isabetle vurulduğu görülüyor.
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