Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu
Kaynak: TRT Haber
Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.
Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun normale döndüğü ifade edildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı da "Rusya'nın ara buluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Ermenistan güçleri 2 gündür Kelbecer ve Laçın bölgesinde Azerbaycan toprakları içerisinde kalan bazı stratejik tepeleri ele geçirmek için saldırılar gerçekleştirdi.
Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler neticesinde Ermeni birlikler püskürtülerek, geri çekilmek zorunda bırakıldı.
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