Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun normale döndüğü ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da "Rusya'nın ara buluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ermenistan güçleri 2 gündür Kelbecer ve Laçın bölgesinde Azerbaycan toprakları içerisinde kalan bazı stratejik tepeleri ele geçirmek için saldırılar gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler neticesinde Ermeni birlikler püskürtülerek, geri çekilmek zorunda bırakıldı.