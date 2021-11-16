VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
AB'de 5 bin kişilik ortak askeri güç için hazırlıklar sürüyor
Pfizer geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
ABD'de koronavirüs: Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
BM'den Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere karşı güç kullanmama çağrısı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu
Türkiye'de 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Fuat Oktay'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
Belarus-Polonya sınırı: Göçmenler sınır kapısından kampa geri döndü
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası
Sezai Karakoç yarın toprağa verilecek
Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
Sezai Karakoç vefat etti
Uzmanlardan uyarı: Avrupa'daki vaka artışı Türkiye'yi de etkiler
ABD'de can kaybı 764 bini aştı
İzmir'de Romalı bir zengine ait 2700 yıllık iki mozaik bulundu
Son teknoloji milli ekipmanlar "Hudut Kartalları"nın gücüne güç katıyor
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması
"2023 seçiminin kilidi gençler"
Dünyanın en büyük elmas madeninde heyecanlandıran keşif!
Dengeleri değiştirecek projede kriz! Almanya süreci askıya aldı
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
16 Kasım 2021 Salı 23:08:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 23:08:00

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun normale döndüğü ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da "Rusya'nın ara buluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ermenistan güçleri 2 gündür Kelbecer ve Laçın bölgesinde Azerbaycan toprakları içerisinde kalan bazı stratejik tepeleri ele geçirmek için saldırılar gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler neticesinde Ermeni birlikler püskürtülerek, geri çekilmek zorunda bırakıldı.

Etiketler : rusya savunma bakanlığı azerbaycan sınırda çatışma
Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"

Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"
Evde Kraliyet Pitonu besliyor

Evde Kraliyet Pitonu besliyor
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Setlere döndü

Setlere döndü
Romantik kareleri beğeni topladı

Romantik kareleri beğeni topladı
Anlamlı hareket! Otizmli çocuklara umut olun

Anlamlı hareket! Otizmli çocuklara umut olun
Google TV'de ücretsiz film bildirimi

Google TV'de ücretsiz film bildirimi
Birbirimizi hep destekledik

Birbirimizi hep destekledik
Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'

Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER