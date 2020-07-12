Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak çatışma
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.
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