Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Kaynak: AA
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olduğu açıklandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.
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