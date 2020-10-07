Ermenistan ordusunun komuta gözlem noktası yok edildi! Askerler mevzileri bırakıp kaçtı
Kaynak: DHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ermenistan ordusuna ait bir komuta gözlem noktasının yok edildi. Ermenistan'a ait bölgedeki bazı askeri birliklerin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu ile çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi” denildi.
Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.”
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