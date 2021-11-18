"Rusya yanar dönerlik yapıyor"

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önledi. Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtilmişti. Açıklamada, "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında." denilmişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

7 ASKER ŞEHİT

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

"BİR TAKIM ÜLKELERİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Peki Ermenistan bu tür provokasyonlarla ne amaçlıyor? Bölgede çatışmalar şiddetlenir mi? Zengezur koridorunun önemi ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milliyet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarının yeni olmadığını belirten Ağar, "Sınırda savaştan beri pek çok tacizle karşı karşı kalınıyor. Ama bu en kuvvetlisi. Neden? Zaferin birinci yılında yaşanan olaylar önemli. İkincisi de bizim Türk Devletleri Teşkilatı yapısının şekillenmesi ve bununla ilgili Zengezur koridoruyla ilgili bir iradenin ortaya konması. Tabi bu hem Ermenistan'ı hem de Ermenistan içerisindeki aşırılık yanlıları hem de Ermenistan'ın arkasındaki bir takım ülkeleri çok rahatsız etti." dedi.

"RUSYA BU İŞTE YANAR DÖNER DAVRANIYOR"

Özellikle Zengezur koridorunun jeopolitik bir gerçeklik olarak anlaşmayla garanti altına alındığını belirten Abdullah Ağar, "Rusya'nın bunda imzası var. Rusya da bu işte yanar döner davranıyor. Bu açıdan bakıldığında yeni bir fiili durumla mı karşı karşıyayız? Bunu zaman gösterecek. Ama büyük bir güvensizliğe sebebiyet vereceğini de söylememiz gerekiyor. Ortaya çıkan bu jeopolitik gerçeklikten hem Ermenistan hem de Ermenistan'ın ardındaki güçler rahatsızlar. Zaferi bir türlü hazmediyorlar. Sen sonuçta Azerbaycan'dan toprak almak için bir savaş başlat. Sonra toprak kaybet. Bu tabi çok ağırlarına gidiyor." açıklamasını yaptı.

"KARABAĞ ZAFERİ SADECE KARABAĞ'I KURTARMA ZAFERİ DEĞİLDİ"

Ağar, "Bir de bu zaferin son derece sembol bir değeri var. 200 yıldır parçalanmakta ve küçülmekte olan Azerbaycanilk defa toprak kazandı. 1828 Türkmençay Antlaşması'ndan beri sürekli Azerbaycan bölünüyor, toprak kaybediyor, küçülüyordu. İlk defa toprak kazandı. Şimdi bu jeopolitik bir gerçek ve sembol bir değeri var. Bu da birilerini çok rahatsız ediyor olabilir. Karabağ Zaferi sadece Karabağ'ı kurtarma zaferi değildi. Bu son derece büyük anlamlı bir zafer. Azerbaycan'ın gerçek bir devlet olma savaşı. Gerçek bir devlet olduğunu ispat ettiği bir savaş. Gerçek bir ordu olduğunu ispat ettiği savaş. Gerçek bir millet olduğunu ispat ettiği bir savaş. Bir intikam ve özgüven savaşı. Bunlarla elde etmiş olduğu son derece önemli. Kavramsal ve manevi kazanımlar var Azerbaycan'da. Bir diğer tarafı da strateji kazanımlar var. Bunları geri elinden almak istiyorlar. Bir istikrarsızlık yaratıp oldubittiye getirmek istiyorlar." ifadelerine yer verdi.

ERMENİSTAN MANİVELA OLARAK KULLANILMAYA ÇALIŞILIYOR

Ermenistan'ın manivela olarak kullanılmaya çalışıldığını söyleyen Ağar, "Şöyle temel bir gerçeklik üzerinde hareket ediyorlar. "Sınır belli değil, Azerbaycan bizim topraklarımıza tecavüz ediyor" gibi bir takım cümleler kuruyor Ermenistan aslında. Çatışmalarda kullanmış oldukları maske mazereti de bu. Doğrusu sınırı aslında belli. Azerbaycan özgürlüğünü ilan eder etmez bir işgalle karşı karşıya kaldı. Azerbaycan daha sınır karakollarını kurmadan bir işgal ve istila ile karşı karşıya kaldı. Şimdi doğal olarak oraları ele geçiriyor. Rus haritaları bunun için referans. Buna durmadan Ermenistan itiraz ediyor. Gecenin karanlığında Azerbaycan askerinin olmadığı yerlere sızıyor, orada bir karakol yapıyor. Burada bir fiili gerçeklik yaratmaya çalışıyor. Azerbaycan'da buna müsaade etmiyor ve çatışma çıkıyor." dedi.

AZERBAYCAN'IN TOPRAĞI HARİTALARLA BELLİ, ERMENİSTAN KABUL ETMİYOR

Ağar sözlerine şöyle devam etti; Çok ilginç bir şey bu. Azerbaycan'ın toprağı haritalarla belli. Gel gör ki bunu Ermenistan'a kabul ettirebilsin. Burada da aslında bir oyun var. Ermenistan'ın arkasında birileri olmasa bunu yapamazlar. Büyük devletler oyunu iki taraflı, üç taraflı oynuyorlar.

"BU 3 ÜLKE VE İRAN BUNDAN RAHATSIZ"

"Bir diğer tarafı da Türk dünyasının bir araya gelmesi, toplanması, potansiyel etkinliğinin görülmesi tabi birilerini rahatsız etti." diyen Ağar, "Aslında rahatsızlık 3 ülkeden oluşan (ABD, Fransa ve Rusya) AGİT Minsk diye çakma bir grup kurulmuştu. Bu 3 ülke ve İran bundan rahatsız. Böyle bir durum var. Ermenistan'ın da şöyle bir özelliği var. Ermenistan, Yunanistan'la beraber hem doğunun hem batının desteğini almayı başarabilen nadir ülkelerdendir. Bunun nedeni de Türk düşmanlığıdır." açıklamasını yaptı.