30 Eylül 2020 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 12:58:00
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 uçağı dağa çarptı
Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a ait 2 adet SU-25 uçağının dağa çarptığını duyurdu.
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