  • BIST
    119031
  • Dolar
    6,8489
  • Euro
    7,9506
  • Altın
    415,7290
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya'ya akın etti
Gardaş Azerbaycan'ın Türkiye gururu!
Dolar yatay, altın ve euro yükselişte
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı
Türkiye'den sonra İngiltere de ayarı veriyor!
Libya'dan Mısır'a gözdağı: Türkiye dahil olur!
Ayasofya heyecanı sabah namazı ile başladı
CHP'den yok artık dedirtecek skandal teklif!
Ve heyecanla beklenen gün geldi
ABD Adalet Bakanlığından federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 139'a çıktı
Libya Başbakanı Serrac AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama
Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti
Tunus'ta Nahda Hareketi parti dışından iki kişiyi başbakanlığa aday gösterdi
Bu sabah İstanbul! 86 yıl sonra bir ilk
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Koronavirüste son 24 saatte yaşananlar...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Yabancı ekonomistlerden 'Merkez Bankası faiz politikasını yatay yönde devam ettirebilir' öngörüsü
"Kredi borçlarının 3 ay ertelenmesi sektöre rahat bir nefes aldıracak"
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı
24 Temmuz 2020 Cuma 09:12:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 09:12:00

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov: Türkiye, kötü günde Azerbaycan'ın yanında oldu

ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dışişleri ve savunma bakanlarının açıklamaları, kardeş Türk halkının kötü günde gösterdiği desteğin, Azerbaycan'ın yanında olmasının açık örneğidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ı kabul eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın saldırılarına karşı Türk yetkililerden gelen destek mesajlarının kardeş Türk halkının kötü günde Azerbaycan'ın yanında olmasının açık örneği olduğunu ifade etti.

İLK GÖRÜŞME BÜYÜKELÇİMİZLE

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, göreve atandıktan sonra diplomatik misyon temsilcilerinden ilk olarak Türk Büyükelçisi ile görüşmesinin tesadüf olmadığını, bunun iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik iş birliği ilişkilerinin tezahürü olduğunu belirtti.

İki ülke arasında tüm alanlarda yüksek düzeyde iş birliği olduğunu hatırlatan Bayramov, bu iş birliğinin bundan sonra da gelişeceğinden emin olduğunu vurguladı. 

TÜRKİYE VURGUSU

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da Azerbaycan sınırına gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bayramov, "Olayları analiz ederken bu saldırı girişiminin önceden planlanan bir provokasyon olduğu açıkça görülüyor. Çok sayıda devlet ve uluslararası kuruluş Azerbaycan'ı destekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dışişleri ve savunma bakanlarının açıklamaları, kardeş Türk halkının kötü günde gösterdiği desteğin, Azerbaycan'ın yanında olmasının açık örneğidir." ifadelerini kullandı.

ABD VE AVRUPA'DA RADİKAL ERMENİLERİN SALDIRILARI

Son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerinde Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine ve sivil gösteri düzenleyen Azerbaycanlılara Ermeniler tarafından saldırılar düzenlendiğini belirten Bayramov, bu ülkelerin Viyana Konvansiyonu gereği diplomatik temsilcilik binaları ile diplomatların can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını kaydetti.

Bayramov, yurt dışında radikal Ermeni grupların son zamanlarda daha aktif hale geldiğini ve bunların Azerbaycan temsilciliklerine yeni provokasyonlar düzenleme ihtimali bulunduğunu bildirdi.

Büyükelçi Özoral da Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan askerler için taziyelerini ileterek Azerbaycan'ın kederinin Türkiye'nin de kederi olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın haklı davasını savunmak ve bu mücadelede Azerbaycan'ın yanında olmak için Türkiye'den çok sayıda başvuru yapıldığını bildiren Özoral, bunun iki ülkenin "bir millet, iki devlet" olmasının göstergesi olduğunu belirtti.

Özoral, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bayramov'u Türkiye'ye davet ettiğini iletti, Bayramov da daveti kabul ederek en kısa zamanda bu ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER