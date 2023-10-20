Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rus mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecini görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlar, Azerbaycan ile Rusya arasındaki güncel işbirliği gündemini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecini ve bölgedeki mevcut durumu ele aldı.