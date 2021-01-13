13 Ocak 2021 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 18:21:00
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Kurtardığımız toprakların yeniden inşasına davet ediyorum
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" açıklamasında bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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