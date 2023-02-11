VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Deprem 500 atom bombası etkisinde"
Deprem bölgelerinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin
ASO'nun deprem bölgesinde kuracağı konteynerli yaşam merkezi için çalışmalar sürüyor
Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor
Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Malatya'da enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı
"Bölgede görevli arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde
Türkiye Belediyeler Birliği'nden deprem bölgesine destek
Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı
"Türkiye'deki depremler 'sıra dışı'"
Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor
Depremden 117 saat sonra anne ve kızı kurtarıldı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Kahramanmaraş'a gidiyor
Hatay'da deprem nedeniyle yıkılan evden, ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı
Depremden etkilenen illerde banka işlemlerinde kimlik belirleme uygulamaları düzenlendi
Arnavutluk'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ulusal yas ilan edildi
SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
O Azerbaycanlı Türkiye'ye gidecek
"Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır"
32 depremzede TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
Bir çok ülke yardım kampanyalarıyla depremzedelerin yanında
11 Şubat 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 11:45:00

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Kahramanmaraş'a gidiyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidiyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etmek üzere yola çıktığı duyuruldu. Bakan Bayramov'un ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi.

Azerbaycan, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 745 kişilik ekiple destek veriyor.

AZERBAYCAN, TÜRKİYE'YE BUGÜNE KADAR BİN 200'DEN FAZLA ÇADIR GÖNDERDİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Azerbaycan'dan Türkiye'ye gönderilen ve insani yardım taşıyan bir uçağın daha Adana'ya vardığı bildirildi.

Uçakta bulunan 240 çadırın Adana'daki yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda bin 30 çadır ile 463 ısıtıcının Türkiye'ye gönderildiği ifade edilmişti.

Etiketler : türkiye deprem kahramanmaraş azerbaycan ceyhun bayramov

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX