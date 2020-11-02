  • BIST
    1142.22
  • Dolar
    8,3912
  • Euro
    9,7707
  • Altın
    509,0310
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti böyle görüntülemiş!
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban gitmiş! Patlamada öldüğü sanılıyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı
Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İşgalci Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü!
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
Kahreden haber: İdil ve İpek'i deprem ayırdı
Deprem bölgesinde son durum! Can kaybı artıyor
Yardım malzemelerini çalmıştı... Yakalandı
Yüz yüze eğitimde 3. aşama bugün başlıyor
Türkiye'nin tanıdığı süre sona eriyor...
Başkan Erdoğan: Artık dur denilmesi gerekiyor
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:48:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 11:48:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, işgalci Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla ortaya çıkardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, işgalci Ermenistan'ın provokasyonunu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar aracılığıyla belgeledi. Böylece Erivan yönetiminin Azerbaycan ordusu tarafından işgalci Ermenistan halkının yaşadığı sivil yaşam alanlarına attığı yalanı ortaya çıkmış oldu.

Hacıyev, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını belgeledi. Hacıyev, Azerbaycan sivil yerleşim alanına işgalci Ermenistan ordusu tarafından atılan füze fotoğrafıyla birlikte provokasyon amacıyla yayınlanan diğer fotoğrafı paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

“Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar.”

İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını vurgulayan Hacıyev şunları kaydetti:

“Farkı görün. Fotoğraf 1: Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar.” 

Etiketler : Hacıyev işgalci Ermenistan Azerbaycan
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Kafana dert değil toka tak!

Kafana dert değil toka tak!
Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER