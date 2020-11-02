Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, işgalci Ermenistan'ın provokasyonunu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar aracılığıyla belgeledi. Böylece Erivan yönetiminin Azerbaycan ordusu tarafından işgalci Ermenistan halkının yaşadığı sivil yaşam alanlarına attığı yalanı ortaya çıkmış oldu.

Hacıyev, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu "sivillerimizi vuruyor" yalanını belgeledi. Hacıyev, Azerbaycan sivil yerleşim alanına işgalci Ermenistan ordusu tarafından atılan füze fotoğrafıyla birlikte provokasyon amacıyla yayınlanan diğer fotoğrafı paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

“Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar.”

İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İki fotoğrafa da dikkatli bakılmasını vurgulayan Hacıyev şunları kaydetti:

“Farkı görün. Fotoğraf 1: Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Terter bölgesinin Alasgarlı köyüne atıldı. Bunu günün fotoğrafı olarak paylaştım. Ermeni Smerch füzesinin motor kısmı masayı deliyor ve yere sağlanıyor. Fotoğraf 2: Başarısız Ermeni sahteciliği. Hatta örümcek ağını temizlemeyi bile unutmuşlar.”