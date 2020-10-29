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29 Ekim 2020 Perşembe 13:05:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 13:05:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev bu sözlerle duyurdu: Sözde ‘Savunma Bakanı' cehenneme gönderildi

Kaynak: DHA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan 'cehenneme gönderildi” dedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “Rejimin sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi” dedi. Hacıyev, “Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor” dedi.

HOCALI KATLİMANI'NA KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hacıyev’in “Halihazırda medyada rejimin sözde ‘Savunma Bakanı’nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak” diye konuştu.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

Etiketler : celal harutyunyan dağlık karabağ ermenistan azerbaycan
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