VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP, Yerel Seçim Beyannamesi'ni açıkladı
"En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo, 39 yaşında
PTT, deprem bölgesi kargo gönderilerinde indirim kampanyası başlattı
Şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye, afet ve acil durumları "uydu takımı" ile uzaydan izlemeye hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini bildirdi
05 Şubat 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 14:00:00

Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için çalışmalar devam ediyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde de sandıkların kurulduğu Azerbaycan'da, 30 yıl aradan sonra ilk kez tüm ülke topraklarında seçim yapılacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dahil 7 adayın yarışacağı seçime 2 gün kala tüm seçim merkezlerinde son hazırlıklar yapılıyor.

6 bin 300'den fazla sandıkta yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları için 37 ülkede 49 sandık kuruldu.

Yaklaşık 85 bin kişi, seçimde gözlemci olmak için kayıt yaptırdı. 49 uluslararası kuruluş ve 70 ülkeyi temsilen 800 kişi de seçimleri izlemek için akredite oldu.

Azerbaycan'daki seçimi, Türkiye başta Rusya, Almanya, İtalya, Japonya ve diğer ülkelerden 63 uluslararası medya kuruluşu da takip edecek.

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanacak.

ALİYEV DAHİL 7 ADAY YARIŞACAK

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı.

Etiketler : azerbaycan seçim cumhurbaşkanı
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX