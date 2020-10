Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu’nun ziyaretinin bu zor zamanda olmasının özel bir önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ”Bu, kardeş ülkenin açık desteğinin bir göstergesidir. Azerbaycan halkı bu destek için kardeş Türk halkına ve Cumhurbaşkanına çok müteşekkirdir. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son görüşmelerim ve onun çok açık ve kararlı açıklamaları, Azerbaycan’ın yalnız olmadığını bütün dünyaya göstermiştir. Azerbaycan dünyada Türkiye gibi büyük bir güce sahip, kardeş bir ülke var. Bu destek bize ilham veriyor, bize güç veriyor ve aynı zamanda bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Bugünlerde Türkiye’nin bölgede istikrar sağlayıcı bir rol oynadığını söyledim. Türkiye’nin sadece bölgede ve dünyada barışa yönelik politikası, şimdiden sadece Ortadoğu’da değil, Kafkasya’da da sonuç veriyor. Dolayısıyla Ermenistan’ın bir sonraki saldırısıyla ilgili mevcut durum, Türkiye’nin hem bölgede hem de dünyada söz sahibi olduğunu bir kez daha göstermektedir. Elbette bizi güçlendiriyor ve ilham veriyor. Bugün hem halklarımız hem de tüm dünya Türkiye-Azerbaycan birliğinin ne anlama geldiğini görüyor. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ben bu konuda Türkiye-Azerbaycan birliğinin tüm dünyaya örnek olması gerektiğini defalarca söyledik. Bugün bunu gerçek hayatta gösteriyor ve ispatlıyoruz ve bence bu birliğin geleceği bölgede kalıcı barışın sağlanmasının temel şartı olacak” dedi.

Türk halkının selamlarını ve en iyi dileklerini Aliyev’e ileten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Ben buraya Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan’a desteğini göstermek için geldim. Bugün sizin önderliğiniz altında Azerbaycan topraklarını kurtarmak için savaşıyor ve yetenekli, gücü var, potansiyeli var. Elbette Türkiye ve Türk halkı olarak biz Azerbaycan’a ihtiyaç duyduğu her alanda, her türlü desteği vermeye hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biz bunu her platformda açıklıyor ve vurguluyoruz. Azerbaycan’ın haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurmak bizim görevimizdir. Bunu kardeşim Ceyhun ve yurt dışındaki tüm büyükelçiliklerimiz, Azerbaycan ve Türkiye büyükelçilikleriyle birlikte yapıyoruz. Bugün sizlerden aldığımız talimatlarla birlikte daha büyük bir güçle çalışmaya devam edeceğiz. Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları kurtarılmalıdır. Azerbaycan hukuken ve ahlaki olarak haklıdır ve bu haklı mücadeleyi her yerde anlatırken inşallah bu mücadeleyi meydanda ve masada birlikte devam ettireceğiz. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Dostluk grubumuzun Başkanı Şamil Bey ile geldik. Umarım bugünkü toplantılar Azerbaycan topraklarının kurtuluşu için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.