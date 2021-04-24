Aliyev'den Biden'a kınama

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24 Nisan 2021 Cumartesi 21:14:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 21:57:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına kınama: Tarihi hata

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı ve bunun "tarihi hata" olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın açıklaması kınandı.

Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü kaydetti.

Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "Tarihin tahrif edilmesi, 'tarihi yeniden yazma' girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez." ifadesiyle tepki gösterildi.

Biden'ın açıklamasında 1915 olaylarıyla ilgili tarihi gerçeklerin çarpıtılmış olmasının esef verici olduğu kaydedilen açıklamada, sözde "soykırımı" siyasileştirerek gündeme getirenlerin, aynı dönemde Ermeni çetelerce 500 binden fazla insanın katledilmesine, Mart 1918'de Bakü ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde Ermeni Taşnakların gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kaldığı hatırlatıldı.

100 küsur yıl önce yaşanan olayların yanlış takdim edildiği, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlılara karşı işlediği soykırıma ise adil bir değerlendirme yapılmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu, garez ve çifte standart örneğidir. 1915 olayları politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmelidir. Ancak bilindiği gibi olayları örtbas etmek isteyen ve kendisini mazlum bir ülke olarak göstermeye çalışan Ermenistan, Türkiye'nin o döneme ait olayları ortak bir tarih komisyonu ile inceleme teklifini kabul etmedi. Tarihin tahrif edilmesi, 'tarihi yeniden yazma' girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez."

Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD Başkanı Biden soykırı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı
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